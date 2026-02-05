London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Erholung
|
05.02.2026 15:57:39
LSE-Aktie steigt - Deutsche Börse kletter ebenfalls
Am Dienstag hatte die Furcht, dass das Datenbankgeschäft von London Stock Exchange (LSE) durch Künstliche Intelligenz (KI) in Bedrängnis geraten könnte, die Aktien auf Talfahrt geschickt. Nach einem Stabilisierungsversuch am Mittwoch folgte nun eine deutliche Gegenreaktion nach oben. Analysten der Banken JPMorgan und Goldman Sachs wollten die Auswirkungen von KI auf das Daten- und Analysegeschäft der London Stock Exchange nicht überbewerten.
Enrico Bolzoni von JPMorgan etwa schrieb, dass KI-Unternehmen eher Partnerschaften mit Datenfirmen wie LSE eingingen, als diese zu ersetzen. Der Experte verwies auf eine Ankündigung vom Oktober, wonach die London Stock Exchange mit dem KI-Konzern Anthropic zusammenarbeite und dessen Sprachmodell Claude Zugang zu den Daten des britischen Unternehmens gewähre.
Auch positive Unternehmensnachrichten zu der zu LSE gehörenden Handelsplattform Tradeweb trieben den Kurs der Briten an. Das starke Quartal der Tochter unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC. Er glaubt ebenfalls, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist.
Im Kielwasser von LSE stiegen die Papiere der Deutschen Börse an der DAX-Spitze via XETRA um 2,28 Prozent auf 210,60 Euro. /la/mis/he
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,50
|0,57%
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.