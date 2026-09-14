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Marktbericht 14.09.2026 17:58:47

LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

So performte der FTSE 100 am Montag letztendlich.

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent stärker bei 10 697,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 10 650,92 Punkte an der Kurstafel, nach 10 650,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 650,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 734,85 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 750,11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 471,72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 283,29 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 5,27 Prozent auf 10,09 GBP), RELX (+ 5,17 Prozent auf 26,03 GBP), GSK (+ 4,74 Prozent auf 18,55 GBP), Smith Nephew (+ 3,97 Prozent auf 10,49 GBP) und AstraZeneca (+ 3,81 Prozent auf 121,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Halma (-5,56 Prozent auf 34,32 GBP), Antofagasta (-5,38 Prozent auf 35,86 GBP), Weir Group (-4,48 Prozent auf 26,00 GBP), Fresnillo (-3,38 Prozent auf 29,12 GBP) und Barratt Developments (-3,26 Prozent auf 2,76 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 103 063 546 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 311,127 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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