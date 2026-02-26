LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,20 Prozent auf 10 828,43 Punkte nach oben. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,115 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 806,37 Punkten in den Handel, nach 10 806,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 831,89 Punkte, das Tagestief hingegen 10 770,78 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 148,85 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 26.11.2025, einen Wert von 9 691,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 731,46 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,82 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 831,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Howden Joinery Group (+ 7,07 Prozent auf 9,17 GBP), Rolls-Royce (+ 6,41 Prozent auf 13,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 6,15 Prozent auf 82,74 GBP), Haleon (+ 3,49 Prozent auf 3,91 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,82 Prozent auf 37,94 EUR). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Hikma Pharmaceuticals (-16,28 Prozent auf 13,83 GBP), Ocado Group (-8,85 Prozent auf 2,14 GBP), WPP 2012 (-6,35 Prozent auf 2,55 GBP), Fresnillo (-3,05 Prozent auf 41,94 GBP) und Antofagasta (-2,85 Prozent auf 43,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 14 363 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,349 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at