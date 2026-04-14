LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Für den FTSE 100 ging es heute aufwärts.

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,25 Prozent höher bei 10 609,06 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,017 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 10 581,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 582,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 569,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 630,39 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 261,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 184,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der FTSE 100 8 134,34 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,61 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Intertek (+ 12,83 Prozent auf 43,08 GBP), easyJet (+ 5,12 Prozent auf 3,96 GBP), Fresnillo (+ 4,74 Prozent auf 36,91 GBP), ConvaTec (+ 3,48 Prozent auf 2,38 GBP) und Rentokil Initial (+ 3,47 Prozent auf 5,07 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Imperial Brands (-4,83 Prozent auf 29,33 GBP), Tesco (-2,97 Prozent auf 4,70 GBP), BAT (-2,85 Prozent auf 42,24 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 33,76 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,49 Prozent auf 35,20 EUR).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 111 750 757 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,298 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die WPP 2012-Aktie hat mit 5,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at