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Kursverlauf 05.11.2026 15:58:51

LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag

LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag

Für den FTSE 100 geht es am Donnerstag aufwärts.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 10 899,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,232 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 829,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 829,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 948,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 828,89 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10 497,94 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 10 888,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 777,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,53 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 6,30 Prozent auf 40,16 GBP), Croda International (+ 3,46 Prozent auf 37,38 GBP), Airtel Africa (+ 3,37 Prozent auf 2,88 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,29 Prozent auf 178,85 USD) und Diageo (+ 3,28 Prozent auf 18,74 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola HBC (-11,67 Prozent auf 43,58 GBP), BAE Systems (-5,70 Prozent auf 18,75 GBP), Computacenter (-2,94 Prozent auf 46,82 GBP), Metlen Energy Metals (-2,87 Prozent auf 47,40 EUR) und Scottish Mortgage Investment Trust (-2,16 Prozent auf 14,74 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 42 415 474 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,769 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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BAE Systems plc 22,20 -0,49% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 152,00 2,70% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Coca-Cola HBC AG 48,85 -1,11% Coca-Cola HBC AG
Computacenter PLC 53,00 -3,64% Computacenter PLC
Croda International PLC Registered Shs 43,24 -1,23% Croda International PLC Registered Shs
Diageo plc 22,27 0,50% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 49,23 -0,16% Endeavour Mining PLC
InterContinental Hotels Group plc 159,95 2,30% InterContinental Hotels Group plc
Lloyds Banking Group 1,15 -0,43% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 45,02 -0,35% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,31 1,82% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,38 -0,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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