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FTSE 100-Performance im Fokus 02.11.2026 15:58:46

LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Montagnachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent höher bei 10 731,94 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,262 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 729,46 Punkten in den Handel, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 748,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 684,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 461,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 868,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 717,25 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,85 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 3,89 Prozent auf 10,81 GBP), Fresnillo (+ 3,80 Prozent auf 23,20 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,53 Prozent auf 4,17 GBP), Kingfisher (+ 3,50 Prozent auf 3,64 GBP) und Antofagasta (+ 3,42 Prozent auf 32,33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-5,94 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-3,60 Prozent auf 6,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,60 Prozent auf 39,32 GBP), Vodafone Group (-2,02 Prozent auf 1,17 GBP) und AstraZeneca (-1,45 Prozent auf 137,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 110 652 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,828 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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