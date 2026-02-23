LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Am Montag springt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,44 Prozent auf 10 733,78 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,102 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 686,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,89 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 738,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 660,03 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 10 143,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 539,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 8 659,37 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,86 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 745,76 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 5,15 Prozent auf 40,52 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,43 Prozent auf 0,82 GBP), Antofagasta (+ 3,01 Prozent auf 41,12 GBP), Standard Chartered (+ 2,47 Prozent auf 18,47 GBP) und Glencore (+ 2,22 Prozent auf 5,18 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Sage (-3,88 Prozent auf 7,87 GBP), Intermediate Capital Group (-3,05 Prozent auf 16,85 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,81 Prozent auf 76,82 GBP), Whitbread (-2,67 Prozent auf 26,57 GBP) und RELX (-2,63 Prozent auf 22,61 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 35 480 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 270,641 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

