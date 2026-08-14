LSE-Handel: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 10 776,32 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 772,54 Punkten in den Handel, nach 10 772,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 763,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 789,71 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der FTSE 100 10 529,39 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 372,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 177,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,29 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 4,14 Prozent auf 10,57 GBP), Experian (+ 3,52 Prozent auf 29,10 GBP), RELX (+ 2,97 Prozent auf 25,65 GBP), Entain (+ 2,90 Prozent auf 5,61 GBP) und Auto Trader Group (+ 2,89 Prozent auf 5,41 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-3,31 Prozent auf 36,32 GBP), Fresnillo (-2,22 Prozent auf 28,09 GBP), Glencore (-2,21 Prozent auf 5,49 GBP), Endeavour Mining (-2,02 Prozent auf 40,26 GBP) und Anglo American (-1,86 Prozent auf 38,42 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 2 322 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 309,051 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at