LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück

Kaum verändert zeigte sich der FTSE 100 heute.

Der FTSE 100 ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 10 680,59 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 684,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 684,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 717,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 645,82 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 143,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 534,91 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Stand von 8 658,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 745,76 Punkten. 9 951,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 10,40 Prozent auf 2,51 GBP), Croda International (+ 7,60 Prozent auf 32,12 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,53 Prozent auf 1,95 GBP), Antofagasta (+ 3,23 Prozent auf 42,13 GBP) und Halma (+ 2,27 Prozent auf 40,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-4,39 Prozent auf 6,40 GBP), Rentokil Initial (-2,96 Prozent auf 4,46 GBP), Rightmove (-2,07 Prozent auf 4,16 GBP), M&G (-1,98 Prozent auf 3,12 GBP) und 3i (-1,97 Prozent auf 32,88 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 168 140 792 Aktien gehandelt. Mit 272,108 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

