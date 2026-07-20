LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,54 Prozent auf 10 543,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,184 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 600,27 Punkte an der Kurstafel, nach 10 600,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 538,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 600,27 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 10 363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 609,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 992,12 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,95 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 2,10 Prozent auf 46,76 GBP), BP (+ 1,33 Prozent auf 5,24 GBP), Auto Trader Group (+ 0,94) Prozent auf 5,03 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,56 Prozent auf 32,54 GBP) und Sage (+ 0,52 Prozent auf 8,50 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Kingfisher (-1,84 Prozent auf 2,99 GBP), Segro (-1,74 Prozent auf 8,82 GBP), International Consolidated Airlines (-1,73 Prozent auf 4,37 GBP), Persimmon (-1,70 Prozent auf 10,69 GBP) und Barratt Developments (-1,64 Prozent auf 2,89 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 690 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,770 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at