BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Index-Performance im Fokus 16.09.2026 17:58:53

LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels

LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels

Mit dem FTSE 100 ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,28 Prozent stärker bei 10 688,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,195 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 658,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 658,13 Punkten am Vortag.

Bei 10 655,82 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 735,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,353 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10 750,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 494,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 195,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,41 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 11,72 Prozent auf 3,09 GBP), Persimmon (+ 5,78 Prozent auf 11,62 GBP), Burberry (+ 3,21 Prozent auf 10,09 GBP), SSE (+ 2,91 Prozent auf 24,01 GBP) und Babcock International (+ 2,81 Prozent auf 10,22 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Metlen Energy Metals (-2,94 Prozent auf 45,52 EUR), StJamess Place (-2,52 Prozent auf 10,85 GBP), BP (-2,33 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,08 Prozent auf 35,77 GBP) und Compass Group (-1,53 Prozent auf 30,91 USD).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 107 373 690 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 307,839 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 11,92 1,88% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 1,28% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,62 1,12% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,59 -0,09% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 11,72 0,26% Burberry plc
Compass Group plc 26,92 -0,77% Compass Group plc
HSBC Holdings plc 17,81 1,20% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,30 0,89% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 45,52 -0,22% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Persimmon plc 13,58 0,74% Persimmon plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,74 0,16% Shell (ex Royal Dutch Shell)
SSE Plc 28,60 2,14% SSE Plc
St.James's Place PLC 12,70 0,00% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 755,23 0,62%

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