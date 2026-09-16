BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance im Fokus
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16.09.2026 17:58:53
LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels
Am Mittwoch tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,28 Prozent stärker bei 10 688,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,195 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 658,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 658,13 Punkten am Vortag.
Bei 10 655,82 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 735,34 Punkten den höchsten Stand markierte.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,353 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10 750,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 494,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 195,66 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,41 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 11,72 Prozent auf 3,09 GBP), Persimmon (+ 5,78 Prozent auf 11,62 GBP), Burberry (+ 3,21 Prozent auf 10,09 GBP), SSE (+ 2,91 Prozent auf 24,01 GBP) und Babcock International (+ 2,81 Prozent auf 10,22 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Metlen Energy Metals (-2,94 Prozent auf 45,52 EUR), StJamess Place (-2,52 Prozent auf 10,85 GBP), BP (-2,33 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,08 Prozent auf 35,77 GBP) und Compass Group (-1,53 Prozent auf 30,91 USD).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 107 373 690 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 307,839 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,92
|1,88%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|158,00
|1,28%
|Barratt Developments PLC
|3,62
|1,12%
|BP plc (British Petrol)
|6,59
|-0,09%
|Burberry plc
|11,72
|0,26%
|Compass Group plc
|26,92
|-0,77%
|HSBC Holdings plc
|17,81
|1,20%
|Lloyds Banking Group
|1,30
|0,89%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|45,52
|-0,22%
|Persimmon plc
|13,58
|0,74%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,74
|0,16%
|SSE Plc
|28,60
|2,14%
|St.James's Place PLC
|12,70
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 755,23
|0,62%