Am Freitag geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 10 685,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,146 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 609,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 609,30 Punkten am Vortag.

Bei 10 609,16 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 695,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 3,28 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 10 686,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 792,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 693,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,38 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,80 Prozent auf 23,17 GBP), Glencore (+ 4,78 Prozent auf 4,68 GBP), Antofagasta (+ 4,47 Prozent auf 27,09 GBP), Anglo American (+ 4,08 Prozent auf 33,41 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,98 Prozent auf 34,52 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Diageo (-1,05 Prozent auf 19,28 GBP), JD Sports Fashion (-1,03 Prozent auf 0,87 GBP), Whitbread (-0,96 Prozent auf 27,77 GBP), Associated British Foods (-0,88 Prozent auf 20,30 GBP) und Admiral Group (-0,76 Prozent auf 39,36 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1 570 364 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 258,197 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at