LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels

Der FTSE 100 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 10 765,19 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,180 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10 689,27 Punkte an der Kurstafel, nach 10 688,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 688,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10 765,19 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,07 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 720,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 508,61 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 2,27 Prozent auf 148,90 GBP), Kingfisher (+ 1,83 Prozent auf 3,06 GBP), Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 14,65 GBP), Melrose Industries (+ 1,65 Prozent auf 4,87 GBP) und BAE Systems (+ 1,61 Prozent auf 20,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Marks Spencer (-0,89 Prozent auf 3,68 GBP), Reckitt Benckiser Group (-0,75 Prozent auf 50,18 GBP), BP (-0,37 Prozent auf 5,65 GBP), JD Sports Fashion (-0,37 Prozent auf 0,76 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,34 Prozent auf 35,65 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 1 900 624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,058 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at