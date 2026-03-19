LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 1,26 Prozent tiefer bei 10 175,75 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,006 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 305,61 Punkten, nach 10 305,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 305,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 164,20 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,832 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 627,04 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, einen Stand von 9 897,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 706,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1,42 Prozent auf 5,64 GBP), Prudential (+ 1,26 Prozent auf 10,84 GBP), Diploma (+ 1,01 Prozent auf 59,85 GBP), BAT (+ 0,32 Prozent auf 43,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 86,66 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen M&G (-5,93 Prozent auf 2,84 GBP), NatWest Group (-5,41 Prozent auf 5,49 GBP), Antofagasta (-5,36 Prozent auf 32,83 GBP), Fresnillo (-5,24 Prozent auf 31,48 GBP) und Standard Chartered (-4,72 Prozent auf 15,54 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 4 522 552 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 256,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at