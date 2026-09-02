LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,09 Prozent tiefer bei 10 779,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,227 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent höher bei 10 789,94 Punkten, nach 10 789,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 800,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 771,54 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,415 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 868,05 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 10 373,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 116,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,33 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2,30 Prozent auf 159,49 USD), Halma (+ 1,47 Prozent auf 35,80 GBP), NatWest Group (+ 1,31 Prozent auf 6,92 GBP), Admiral Group (+ 1,07 Prozent auf 39,78 GBP) und BT Group (+ 0,83 Prozent auf 2,07 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Smith Nephew (-1,82 Prozent auf 10,51 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1,79 Prozent auf 52,64 GBP), Intermediate Capital Group (-1,77 Prozent auf 19,13 GBP), Pearson (-1,75 Prozent auf 12,05 GBP) und Bunzl (-1,75 Prozent auf 26,94 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 963 938 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at