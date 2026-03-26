LSE-Handel FTSE 100 letztendlich im Minus

So bewegte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 1,33 Prozent leichter bei 9 972,17 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,878 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 106,99 Punkten, nach 10 106,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 956,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 106,99 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,541 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 846,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der FTSE 100 8 689,59 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,211 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 4,20 Prozent auf 125,40 GBP), BP (+ 2,82 Prozent auf 5,83 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,19 Prozent auf 0,70 GBP), Diageo (+ 1,16 Prozent auf 13,93 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,15 Prozent auf 34,73 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil 3i (-17,66 Prozent auf 22,99 GBP), Antofagasta (-6,48 Prozent auf 32,46 GBP), Aviva (-5,32 Prozent auf 5,91 GBP), Fresnillo (-4,76 Prozent auf 31,58 GBP) und Segro (-4,26 Prozent auf 6,52 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 123 258 455 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,939 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,15 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at