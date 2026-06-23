LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus

Kaum verändert zeigte sich der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.

Schlussendlich ging der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 10 428,85 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,081 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,004 Prozent auf 10 438,24 Punkte an der Kurstafel, nach 10 437,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 462,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 332,40 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 466,26 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 9 894,15 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8 758,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Bunzl (+ 5,60 Prozent auf 26,02 GBP), BAT (+ 3,13 Prozent auf 45,85 GBP), Diageo (+ 2,27 Prozent auf 15,52 GBP), BT Group (+ 2,26 Prozent auf 1,97 GBP) und AstraZeneca (+ 2,26 Prozent auf 135,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-5,46 Prozent auf 37,40 GBP), Fresnillo (-5,15 Prozent auf 28,53 GBP), Anglo American (-4,99 Prozent auf 37,10 GBP), Glencore (-4,22 Prozent auf 5,35 GBP) und Rio Tinto (-3,31 Prozent auf 72,64 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 114 954 125 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,987 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at