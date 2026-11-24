FTSE 100
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24.11.2026 17:58:45
LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus
Schlussendlich ging der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 10 467,07 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,128 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 10 480,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 480,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 508,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 436,14 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 690,36 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 854,32 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 534,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Experian (+ 4,61 Prozent auf 29,49 GBP), Compass Group (+ 4,20 Prozent auf 35,23 USD), RELX (+ 3,07 Prozent auf 30,23 GBP), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 139,32 GBP) und GSK (+ 2,54 Prozent auf 19,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-8,05 Prozent auf 25,46 GBP), Anglo American (-5,73 Prozent auf 31,41 GBP), Fresnillo (-4,88 Prozent auf 21,46 GBP), Weir Group (-4,81 Prozent auf 21,00 GBP) und Glencore (-4,79 Prozent auf 4,41 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 107 701 887 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,581 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|30,49
|-8,79%
|Associated British Foods plc
|24,40
|0,83%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|2,68%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|145,00
|-3,33%
|Compass Group plc
|32,09
|4,46%
|Experian PLC
|35,40
|5,36%
|Fresnillo PLC
|25,70
|-6,55%
|Glencore plc
|5,32
|-3,97%
|GSK PLC Registered Shs
|22,81
|2,66%
|HSBC Holdings plc
|14,87
|-3,14%
|Lloyds Banking Group
|1,14
|-0,83%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,00
|2,10%
|Weir Group PLC
|25,40
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