LSE-Handel FTSE 100 nachmittags in Rot

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,05 Prozent leichter bei 7 414,03 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,386 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 417,76 Punkte an der Kurstafel, nach 7 417,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 7 397,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 431,14 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 494,58 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Stand von 7 554,49 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 7 299,99 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,85 Prozent ein. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Associated British Foods (+ 7,69 Prozent auf 22,68 GBP), Beazley (+ 6,60 Prozent auf 5,65 GBP), Frasers Group (+ 4,08 Prozent auf 8,42 GBP), Ocado Group (+ 3,29 Prozent auf 5,47 GBP) und Electrocomponents (+ 3,11 Prozent auf 7,03 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Anglo American (-4,06 Prozent auf 21,28 GBP), Antofagasta (-3,41 Prozent auf 13,04 GBP), Glencore (-2,25 Prozent auf 4,32 GBP), Endeavour Mining (-2,12 Prozent auf 29,08 CAD) und BP (-1,97 Prozent auf 4,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 906 439 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,702 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

