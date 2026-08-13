LSE-Handel FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,24 Prozent schwächer bei 10 806,76 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,248 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 833,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 833,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 779,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 837,02 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,865 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 498,29 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 10 325,35 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 9 165,23 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 2,59 Prozent auf 3,29 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,20 Prozent auf 130,00 GBP), Kingfisher (+ 2,08 Prozent auf 3,29 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,96 Prozent auf 14,54 GBP) und Persimmon (+ 1,91 Prozent auf 11,92 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Antofagasta (-5,04 Prozent auf 38,26 GBP), Rio Tinto (-4,57 Prozent auf 71,81 GBP), Fresnillo (-3,78 Prozent auf 29,02 GBP), Anglo American (-3,33 Prozent auf 39,23 GBP) und Aberdeen Group (-3,23 Prozent auf 2,43 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 056 261 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,556 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at