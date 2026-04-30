LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,41 Prozent höher bei 10 357,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,954 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 213,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 213,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 205,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 385,45 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,203 Prozent nach. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag imMärz, dem 30.03.2026, den Wert von 10 127,96 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 10 223,54 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 494,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit United Utilities (+ 12,92 Prozent auf 14,82 GBP), Severn Trent (+ 8,80 Prozent auf 33,15 GBP), Rolls-Royce (+ 7,12 Prozent auf 11,77 GBP), Antofagasta (+ 3,27 Prozent auf 35,51 GBP) und Standard Chartered (+ 3,14 Prozent auf 18,46 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Weir Group (-4,56 Prozent auf 26,38 GBP), Whitbread (-3,35 Prozent auf 23,05 GBP), DCC (-2,38 Prozent auf 57,40 GBP), Flutter Entertainment (-2,00 Prozent auf 79,32 GBP) und Auto Trader Group (-1,85 Prozent auf 4,99 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 97 154 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,340 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at