Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 aktuell 09.10.2026 12:27:10

LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester

LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der FTSE 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,92 Prozent höher bei 10 537,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,143 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 441,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 441,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 539,08 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,718 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 10 670,06 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 10 472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 509,40 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 4,81 Prozent auf 10,77 GBP), RELX (+ 4,47 Prozent auf 27,11 GBP), Antofagasta (+ 4,05 Prozent auf 37,51 GBP), Experian (+ 4,04 Prozent auf 26,78 GBP) und Fresnillo (+ 3,46 Prozent auf 27,82 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Airtel Africa (-5,49 Prozent auf 2,93 GBP), Vodafone Group (-3,96 Prozent auf 1,19 GBP), BT Group (-2,06 Prozent auf 1,93 GBP), BP (-1,04 Prozent auf 5,79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,83 Prozent auf 37,49 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 128 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,439 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,43 -6,39% Airtel Africa
Antofagasta plc 44,88 5,40% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 -0,68% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,50 0,57% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,85 0,12% BP plc (British Petrol)
BT Group plc 2,29 -1,50% BT Group plc
Experian PLC 31,60 3,95% Experian PLC
Fresnillo PLC 32,74 4,27% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,50 1,10% HSBC Holdings plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 32,16 3,01% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 12,70 4,10% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,78 0,36% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Vodafone Group PLC 1,39 -5,52% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 552,05 1,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:07 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen