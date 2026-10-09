LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,92 Prozent höher bei 10 537,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,143 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 441,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 441,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 539,08 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,718 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 10 670,06 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 10 472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 509,40 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 4,81 Prozent auf 10,77 GBP), RELX (+ 4,47 Prozent auf 27,11 GBP), Antofagasta (+ 4,05 Prozent auf 37,51 GBP), Experian (+ 4,04 Prozent auf 26,78 GBP) und Fresnillo (+ 3,46 Prozent auf 27,82 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Airtel Africa (-5,49 Prozent auf 2,93 GBP), Vodafone Group (-3,96 Prozent auf 1,19 GBP), BT Group (-2,06 Prozent auf 1,93 GBP), BP (-1,04 Prozent auf 5,79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,83 Prozent auf 37,49 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 128 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,439 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at