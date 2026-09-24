LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich fester

Am Donnerstag steigt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,16 Prozent auf 10 722,60 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,188 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 705,47 Punkten, nach 10 705,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 732,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 666,91 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,596 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10 854,32 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 10 461,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 250,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,40 Prozent auf 0,77 GBP), BP (+ 2,21 Prozent auf 5,70 GBP), Ithaca Energy (+ 1,86 Prozent auf 2,96 GBP), J Sainsbury (+ 1,80 Prozent auf 3,40 GBP) und BAT (+ 1,76 Prozent auf 42,72 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Standard Life (-4,21 Prozent auf 8,87 GBP), Computacenter (-3,65 Prozent auf 52,80 GBP), Rentokil Initial (-3,59 Prozent auf 3,12 GBP), Kingfisher (-3,07 Prozent auf 3,29 GBP) und StJamess Place (-2,23 Prozent auf 10,73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 45 761 872 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,023 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at