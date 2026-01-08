LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich leichter

Wenig Veränderung ist heute in London zu beobachten.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 10 029,54 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,823 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 048,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10 048,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 048,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 995,91 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,785 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 645,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 548,87 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 8 251,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 5,14 Prozent auf 20,25 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,02 Prozent auf 38,24 GBP), Marks Spencer (+ 2,00 Prozent auf 3,35 GBP), Aviva (+ 1,57 Prozent auf 6,90 GBP) und NatWest Group (+ 1,40 Prozent auf 6,41 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Associated British Foods (-11,11 Prozent auf 19,12 GBP), Tesco (-5,37 Prozent auf 4,28 GBP), 3i (-3,18 Prozent auf 30,80 GBP), J Sainsbury (-2,98 Prozent auf 3,27 GBP) und Croda International (-2,79 Prozent auf 26,50 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 906 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 250,668 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

