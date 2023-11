LSE-Handel: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen

Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,20 Prozent stärker bei 7 440,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,295 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 425,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 425,83 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 456,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 386,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 599,60 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Stand von 7 507,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 385,17 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Minus von 1,50 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit DCC (+ 12,47 Prozent auf 52,48 GBP), Ocado Group (+ 10,10 Prozent auf 5,65 GBP), Land Securities Group (+ 6,51 Prozent auf 6,44 GBP), Segro (+ 6,44 Prozent auf 8,17 GBP) und Anglo American (+ 5,51 Prozent auf 21,44 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-5,54 Prozent auf 0,73 GBP), BAE Systems (-3,16 Prozent auf 10,73 GBP), BT Group (-2,77 Prozent auf 1,20 GBP), M&G (-2,31 Prozent auf 2,03 GBP) und RELX (-2,13 Prozent auf 28,96 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 94 015 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,329 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2023 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

