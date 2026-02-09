Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
09.02.2026 12:27:00
LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge
Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent leichter bei 10 355,91 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,902 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 369,83 Punkten in den Handel, nach 10 369,75 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 420,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 353,76 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 124,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 682,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 700,53 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,07 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2,33 Prozent auf 37,80 GBP), Glencore (+ 2,08 Prozent auf 4,88 GBP), BAE Systems (+ 1,57 Prozent auf 19,09 GBP), Rolls-Royce (+ 1,55 Prozent auf 12,48 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,53 Prozent auf 4,45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-5,44 Prozent auf 6,24 GBP), Lloyds Banking Group (-3,00 Prozent auf 1,04 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,98 Prozent auf 1,71 GBP), Marks Spencer (-1,68 Prozent auf 3,80 GBP) und BT Group (-1,65 Prozent auf 2,03 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 48 113 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,283 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plc
|
12:27
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plc
Aktien in diesem Artikel
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,93
|-1,53%
|BAE Systems plc
|22,08
|1,94%
|BT Group plc
|2,28
|-4,20%
|Fresnillo PLC
|44,08
|2,99%
|Glencore plc
|5,64
|2,42%
|HSBC Holdings plc
|14,88
|-1,06%
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,08
|2,01%
|Legal & General plc
|3,00
|-4,15%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-6,37%
|Marks & Spencer plc
|4,28
|-4,08%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|6,90
|-10,50%
|Ocado Group PLC
|2,57
|-3,17%
|Rolls-Royce Plc
|14,46
|1,40%
|WPP 2012 PLC
|3,06
|-1,92%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 335,46
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.