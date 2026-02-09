Legal & General Aktie

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

FTSE 100-Performance im Fokus 09.02.2026 12:27:00

LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge

LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Montagmittag.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent leichter bei 10 355,91 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,902 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 369,83 Punkten in den Handel, nach 10 369,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 420,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 353,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 124,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 682,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 700,53 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,07 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2,33 Prozent auf 37,80 GBP), Glencore (+ 2,08 Prozent auf 4,88 GBP), BAE Systems (+ 1,57 Prozent auf 19,09 GBP), Rolls-Royce (+ 1,55 Prozent auf 12,48 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,53 Prozent auf 4,45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-5,44 Prozent auf 6,24 GBP), Lloyds Banking Group (-3,00 Prozent auf 1,04 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,98 Prozent auf 1,71 GBP), Marks Spencer (-1,68 Prozent auf 3,80 GBP) und BT Group (-1,65 Prozent auf 2,03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 48 113 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,283 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

Analysen zu Legal & General plc

Aktien in diesem Artikel

B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,93 -1,53% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BAE Systems plc 22,08 1,94% BAE Systems plc
BT Group plc 2,28 -4,20% BT Group plc
Fresnillo PLC 44,08 2,99% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,64 2,42% Glencore plc
HSBC Holdings plc 14,88 -1,06% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,08 2,01% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 3,00 -4,15% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -6,37% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,28 -4,08% Marks & Spencer plc
NatWest Group PLC Registered Shs 6,90 -10,50% NatWest Group PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,57 -3,17% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 14,46 1,40% Rolls-Royce Plc
WPP 2012 PLC 3,06 -1,92% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 335,46 -0,33%

