Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Fokus 30.10.2026 12:26:50

LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

FTSE 100-Handel am Freitagmittag.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,38 Prozent auf 10 763,12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,244 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 721,51 Punkte an der Kurstafel, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 715,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 778,72 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,675 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 10 606,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 897,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 760,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 6,60 Prozent auf 2,27 GBP), AstraZeneca (+ 4,70 Prozent auf 136,65 GBP), RELX (+ 3,70 Prozent auf 30,23 GBP), Experian (+ 3,34 Prozent auf 30,28 GBP) und WPP 2012 (+ 2,99 Prozent auf 4,17 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen NatWest Group (-7,62 Prozent auf 5,87 GBP), Airtel Africa (-4,38 Prozent auf 2,62 GBP), Fresnillo (-3,78 Prozent auf 22,68 GBP), Antofagasta (-3,63 Prozent auf 31,55 GBP) und Computacenter (-3,37 Prozent auf 50,78 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 69 421 676 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,897 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Antofagasta plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,12 -5,73% Airtel Africa
Antofagasta plc 37,41 -4,52% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 166,80 6,92% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 141,00 -6,62% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,88 0,52% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,73 7,37% BT Group plc
Computacenter PLC 59,00 -5,60% Computacenter PLC
Experian PLC 35,80 3,47% Experian PLC
Fresnillo PLC 27,70 -1,49% Fresnillo PLC
Lloyds Banking Group 1,11 -5,68% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 6,95 -8,57% NatWest Group PLC Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,74 2,58% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,57 0,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)
WPP 2012 PLC 4,79 -1,03% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 729,78 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen