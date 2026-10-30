LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,38 Prozent auf 10 763,12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,244 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 721,51 Punkte an der Kurstafel, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 715,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 778,72 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,675 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 10 606,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 897,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 760,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 6,60 Prozent auf 2,27 GBP), AstraZeneca (+ 4,70 Prozent auf 136,65 GBP), RELX (+ 3,70 Prozent auf 30,23 GBP), Experian (+ 3,34 Prozent auf 30,28 GBP) und WPP 2012 (+ 2,99 Prozent auf 4,17 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen NatWest Group (-7,62 Prozent auf 5,87 GBP), Airtel Africa (-4,38 Prozent auf 2,62 GBP), Fresnillo (-3,78 Prozent auf 22,68 GBP), Antofagasta (-3,63 Prozent auf 31,55 GBP) und Computacenter (-3,37 Prozent auf 50,78 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 69 421 676 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,897 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at