Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,22 Prozent auf 10 443,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,170 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 10 468,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 467,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 440,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 545,01 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,946 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 690,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 886,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 609,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 4,69 Prozent auf 29,90 GBP), 3i (+ 2,08 Prozent auf 27,05 GBP), Unilever (+ 1,92 Prozent auf 50,51 GBP), Kingfisher (+ 1,62 Prozent auf 3,77 GBP) und Haleon (+ 1,57 Prozent auf 3,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Computacenter (-5,92 Prozent auf 42,94 GBP), Rolls-Royce (-4,96 Prozent auf 12,38 GBP), Endeavour Mining (-4,56 Prozent auf 30,78 GBP), Standard Chartered (-3,71 Prozent auf 18,81 GBP) und Bank of Georgia Group (-3,65 Prozent auf 116,00 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 38 322 195 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 260,745 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at