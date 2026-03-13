LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Ende des Freitagshandels

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent tiefer bei 10 261,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,002 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 305,48 Punkte an der Kurstafel, nach 10 305,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 200,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 367,36 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,232 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 446,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 649,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 542,56 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,12 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 4,37 Prozent auf 37,70 EUR), Tesco (+ 2,82 Prozent auf 4,89 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,56 Prozent auf 12,40 GBP), Imperial Brands (+ 2,37 Prozent auf 32,01 GBP) und Rightmove (+ 2,29 Prozent auf 4,64 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-6,17 Prozent auf 34,06 GBP), Antofagasta (-5,53 Prozent auf 35,03 GBP), Rolls-Royce (-5,30 Prozent auf 12,16 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-5,02 Prozent auf 68,15 GBP) und IMI (-4,49 Prozent auf 26,40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 105 182 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,063 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at