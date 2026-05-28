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Index-Bewegung 28.05.2026 09:28:56

LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Handelsstart

LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Handelsstart

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,81 Prozent auf 10 419,66 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,003 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 505,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 505,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 505,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 418,52 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,439 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 332,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 10 910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 726,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,71 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 0,93 Prozent auf 3,46 GBP), Aviva (+ 0,85 Prozent auf 6,33 GBP), Melrose Industries (+ 0,68 Prozent auf 4,75 GBP), Compass Group (+ 0,55 Prozent auf 31,17 USD) und Frasers Group (+ 0,52 Prozent auf 7,69 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Fresnillo (-3,39 Prozent auf 31,09 GBP), Kingfisher (-3,36 Prozent auf 2,87 GBP), BT Group (-3,09 Prozent auf 2,10 GBP), AstraZeneca (-2,77 Prozent auf 136,20 GBP) und National Grid (-2,76 Prozent auf 12,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 489 778 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,049 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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