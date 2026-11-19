Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,30 Prozent auf 10 519,74 Punkte nach unten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,247 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 551,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 551,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 563,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 498,53 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 3,51 Prozent nach. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 10 764,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 743,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 507,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,71 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 8,51 Prozent auf 10,58 GBP), Halma (+ 4,17 Prozent auf 35,48 GBP), Anglo American (+ 3,13 Prozent auf 33,97 GBP), Antofagasta (+ 2,73 Prozent auf 28,58 GBP) und Computacenter (+ 2,47 Prozent auf 47,24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Investec (-5,50 Prozent auf 5,67 GBP), JD Sports Fashion (-4,33 Prozent auf 0,90 GBP), 3i (-3,18 Prozent auf 25,30 GBP), Vodafone Group (-2,94 Prozent auf 1,11 GBP) und Severn Trent (-2,74 Prozent auf 31,92 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 325 409 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 270,761 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at