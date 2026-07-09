LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,52 Prozent auf 10 434,45 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,200 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 10 487,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10 489,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10 397,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 539,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2,29 Prozent abwärts. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 10 227,33 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 10 603,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 867,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 6,24 Prozent auf 43,94 GBP), Antofagasta (+ 4,59 Prozent auf 36,89 GBP), Anglo American (+ 4,50 Prozent auf 35,33 GBP), Glencore (+ 4,49 Prozent auf 5,13 GBP) und Halma (+ 3,64 Prozent auf 37,06 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen AstraZeneca (-8,53 Prozent auf 130,26 GBP), BAE Systems (-3,09 Prozent auf 18,66 GBP), BAT (-2,58 Prozent auf 44,92 GBP), Croda International (-1,76 Prozent auf 28,46 GBP) und Unilever (-1,63 Prozent auf 45,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 28 074 671 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 292,992 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at