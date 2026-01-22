Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Index-Performance 22.01.2026 12:26:54

LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich fester

LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich fester

Für den FTSE 100 geht es derzeit aufwärts.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,60 Prozent stärker bei 10 199,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,804 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 138,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 138,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 226,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 138,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,351 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 865,97 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 9 515,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 545,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 257,75 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit StJamess Place (+ 3,76 Prozent auf 15,03 GBP), Hiscox (+ 3,23 Prozent auf 15,34 GBP), Land Securities Group (+ 3,22 Prozent auf 6,57 GBP), IMI (+ 3,13 Prozent auf 27,56 GBP) und easyJet (+ 2,84 Prozent auf 4,97 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Fresnillo (-3,21 Prozent auf 39,20 GBP), Rio Tinto (-1,94 Prozent auf 65,12 GBP), Glencore (-1,90 Prozent auf 4,91 GBP), Antofagasta (-1,67 Prozent auf 35,35 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,15 Prozent auf 19,69 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 936 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,457 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2026 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
