LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der FTSE 100 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 10 629,10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,008 Prozent fester bei 10 668,44 Punkten in den Handel, nach 10 667,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 613,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 683,65 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 918,33 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 10 126,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 275,66 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 2,77 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,39 Prozent auf 32,73 GBP), Centrica (+ 1,29 Prozent auf 2,00 GBP), Tesco (+ 1,29 Prozent auf 4,91 GBP) und BAT (+ 1,18 Prozent auf 41,91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil easyJet (-3,68 Prozent auf 3,80 GBP), Antofagasta (-3,30 Prozent auf 38,29 GBP), International Consolidated Airlines (-2,95 Prozent auf 3,98 GBP), Fresnillo (-2,91 Prozent auf 36,72 GBP) und NatWest Group (-2,40 Prozent auf 6,11 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 639 450 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 269,117 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at