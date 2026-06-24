LSE-Handel: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Am Mittwoch sprang der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,31 Prozent auf 10 461,63 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,105 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 429,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 428,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 469,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 406,95 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,946 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 466,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der FTSE 100 noch bei 9 965,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 758,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,13 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Segro (+ 17,44 Prozent auf 8,71 GBP), Games Workshop Group (+ 7,18 Prozent auf 218,00 GBP), Barratt Developments (+ 6,64 Prozent auf 2,81 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 6,39 Prozent auf 1,62 GBP) und Howden Joinery Group (+ 5,94 Prozent auf 8,47 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Endeavour Mining (-3,84 Prozent auf 37,54 GBP), BP (-3,73 Prozent auf 4,80 GBP), Fresnillo (-2,80 Prozent auf 27,73 GBP), Anglo American (-2,64 Prozent auf 36,12 GBP) und Glencore (-2,54 Prozent auf 5,22 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 88 258 680 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,465 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at