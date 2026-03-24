LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Heute geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent höher bei 9 930,38 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,863 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 9 893,96 Punkte an der Kurstafel, nach 9 894,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 892,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 935,87 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 680,59 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 9 870,68 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Wert von 8 638,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,209 Prozent zurück. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell 3i (+ 2,67 Prozent auf 27,64 GBP), ConvaTec (+ 2,57 Prozent auf 2,23 GBP), RELX (+ 2,19 Prozent auf 25,15 GBP), Auto Trader Group (+ 1,71 Prozent auf 4,70 GBP) und Kingfisher (+ 1,59 Prozent auf 3,01 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-2,34 Prozent auf 32,94 GBP), Barratt Developments (-1,54 Prozent auf 2,63 GBP), Anglo American (-1,32 Prozent auf 29,85 GBP), Melrose Industries (-1,00 Prozent auf 4,87 GBP) und BAE Systems (-0,89 Prozent auf 21,21 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 074 902 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,517 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at