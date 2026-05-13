LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der FTSE 100 knüpft am Mittwochmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,71 Prozent stärker bei 10 338,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10 264,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 265,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 264,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 340,35 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,02 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 10 582,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der FTSE 100 10 446,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der FTSE 100 bei 8 602,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intertek (+ 7,45 Prozent auf 56,95 GBP), Antofagasta (+ 4,45 Prozent auf 41,30 GBP), Fresnillo (+ 4,40 Prozent auf 38,00 GBP), Anglo American (+ 3,77 Prozent auf 40,45 GBP) und Rio Tinto (+ 3,54 Prozent auf 82,00 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-2,99 Prozent auf 70,72 GBP), RELX (-2,08 Prozent auf 24,04 GBP), Entain (-2,06 Prozent auf 5,16 GBP), Auto Trader Group (-1,38 Prozent auf 4,87 GBP) und Rightmove (-1,13 Prozent auf 4,08 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 069 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,863 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at