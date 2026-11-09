LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent auf 10 687,39 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,246 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 10 673,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10 673,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10 689,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 654,32 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 552,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 682,57 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,40 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 3,44 Prozent auf 42,35 GBP), Fresnillo (+ 2,91 Prozent auf 25,86 GBP), Antofagasta (+ 2,63) Prozent auf 31,95 GBP), Anglo American (+ 2,22 Prozent auf 37,83 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2,16 Prozent auf 4,43 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-1,94 Prozent auf 10,87 GBP), Barratt Developments (-1,35 Prozent auf 3,28 GBP), Coca-Cola HBC (-0,96 Prozent auf 41,48 GBP), Ithaca Energy (-0,89 Prozent auf 2,46 GBP) und IG Group (-0,85 Prozent auf 9,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 479 130 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 267,925 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at