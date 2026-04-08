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FTSE 100-Entwicklung 08.04.2026 12:26:51

LSE-Handel: mittags Gewinne im FTSE 100

LSE-Handel: mittags Gewinne im FTSE 100

Das macht der FTSE 100 am Mittwoch.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 2,49 Prozent auf 10 606,37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,962 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 10 345,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 348,79 Punkten am Vortag.

Bei 10 345,93 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 655,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 10 284,75 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Wert von 10 044,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 7 910,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,58 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 11,82 Prozent auf 38,45 GBP), easyJet (+ 10,83 Prozent auf 3,96 GBP), Anglo American (+ 10,72 Prozent auf 36,21 GBP), Fresnillo (+ 10,28 Prozent auf 37,13 GBP) und Rolls-Royce (+ 9,87 Prozent auf 12,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BP (-5,84 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,70 Prozent auf 33,65 GBP), Centrica (-2,70 Prozent auf 2,13 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 43,54 GBP) und Imperial Brands (-1,47 Prozent auf 30,93 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 78 091 464 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,673 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,85 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,57 3,27% 3i plc
Antofagasta plc 44,34 10,55% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 176,50 1,82% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,95 -0,97% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,35 -6,36% BP plc (British Petrol)
Centrica plc 2,48 -2,36% Centrica plc
easyJet plc 4,68 14,01% easyJet plc
Fresnillo PLC 43,10 9,22% Fresnillo PLC
Imperial Brands plc 35,75 -1,46% Imperial Brands plc
Legal & General plc 3,04 5,41% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,22 8,93% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 14,52 9,50% Rolls-Royce Plc
Schroders PLC Registered Shs 6,65 0,08% Schroders PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,49 -4,89% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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