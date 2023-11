LSE-Handel So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit in Rot.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 7 408,57 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,354 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 446,53 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 446,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 399,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 482,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,61 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 7 470,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 529,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 188,63 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 1,93 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 9,35 Prozent auf 5,57 GBP), Kingfisher (+ 4,51 Prozent auf 2,25 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,43 Prozent auf 1,32 GBP), Rentokil Initial (+ 4,08 Prozent auf 4,44 GBP) und Segro (+ 3,69 Prozent auf 7,76 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Centrica (-3,05 Prozent auf 1,53 GBP), Compass Group (-2,66 Prozent auf 20,46 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,62 Prozent auf 57,16 GBP), BAE Systems (-2,49 Prozent auf 10,78 GBP) und RELX (-2,42 Prozent auf 28,19 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 26 454 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 201,417 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

