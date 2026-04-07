LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 10 376,46 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,963 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 436,20 Punkten in den Handel, nach 10 436,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 374,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 487,67 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 284,75 Punkte. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Wert von 10 048,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 702,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 4,98 Prozent auf 2,52 GBP), Airtel Africa (+ 2,83 Prozent auf 3,63 GBP), Imperial Brands (+ 2,50 Prozent auf 31,54 GBP), Ocado Group (+ 2,42 Prozent auf 1,86 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,40 Prozent auf 12,98 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rolls-Royce (-3,54 Prozent auf 11,46 GBP), Melrose Industries (-2,98 Prozent auf 5,14 GBP), GSK (-2,71 Prozent auf 20,86 GBP), 3i (-2,36 Prozent auf 26,24 GBP) und AstraZeneca (-2,30 Prozent auf 149,64 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 68 030 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,329 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at