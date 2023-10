LSE-Handel: So performt der FTSE 100 nachmittags

Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,68 Prozent auf 7 462,68 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,340 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 412,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7 412,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 409,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 475,35 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 437,93 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.07.2023, mit 7 442,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7 052,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,21 Prozent abwärts. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 3,92 Prozent auf 16,42 GBP), Tesco (+ 3,57 Prozent auf 2,80 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 20,78 GBP), Ocado Group (+ 2,27 Prozent auf 5,68 GBP) und Compass Group (+ 2,24 Prozent auf 20,56 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-1,84 Prozent auf 1,42 GBP), Anglo American (-1,56 Prozent auf 21,08 GBP), Lloyds Banking Group (-0,82 Prozent auf 0,42 GBP), Glencore (-0,82 Prozent auf 4,40 GBP) und Barclays (-0,66 Prozent auf 1,53 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 17 246 955 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,539 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at