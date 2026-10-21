Octus Aktie
WKN DE: A0ETZ6 / ISIN: US6757425060
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21.10.2026 23:55:29
LSEG nears $3.5bn deal to buy credit data specialist Octus
Transaction would enhance London Stock Exchange Group’s services for customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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