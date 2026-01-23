|
LSI Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
LSI Industries hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LSI Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,49 Prozent auf 147,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LSI Industries 147,7 Millionen USD umgesetzt.
