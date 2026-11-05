LSI Industries Inc. Reveals Retreat In Q1 Profit

(RTTNews) - LSI Industries Inc. (LYTS) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $7.12 million, or $0.19 per share. This compares with $7.26 million, or $0.23 per share, last year.

Excluding items, LSI Industries Inc. reported adjusted earnings of $11.60 million or $0.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 43.6% to $225.85 million from $157.24 million last year.

LSI Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.12 Mln. vs. $7.26 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.23 last year. -Revenue: $225.85 Mln vs. $157.24 Mln last year.