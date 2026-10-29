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29.10.2026 06:31:29
LT Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LT Foods lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,19 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,72 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,34 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 27,66 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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