LT Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LT Group veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 PHP. Im Vorjahresviertel hatte LT Group 0,700 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 35,36 Milliarden PHP gegenüber 34,84 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at