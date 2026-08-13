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13.08.2026 06:31:29
LT Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LT Group hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,88 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,72 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 32,65 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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