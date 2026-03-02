02.03.2026 06:31:29

LT Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LT Group hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,840 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 34,13 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,80 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 PHP eingefahren. Im Vorjahr waren 2,67 PHP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LT Group 132,78 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 128,97 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

