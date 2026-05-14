LT Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LT Group gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 30,78 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel hatte LT Group 31,16 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at